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صور.. تشييع جنازة هاني الناظر من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد

04:29 م الخميس 22 فبراير 2024
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كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود عبد الناصر:

شيعت جنازة الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، منذ قليل، من مسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن على أسرته ومحبيه الذين حرصوا على المشاركة في تشييع جثمانه.

كان الدكتور محمد الناظر، أعلن صباح اليوم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وفاة والده الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان.

مسجد المجمع الإسلامي الشيخ زايد جنازة هاني الناظر هاني الناظر وفاة هاني الناظر

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