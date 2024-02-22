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جمال شعبان ناعيًا هاني الناظر: فقدنا إنسانًا رحيمًا وعالمًا كبيرًا

01:38 م الخميس 22 فبراير 2024

جمال شعبان ناعيًا هاني الناظر

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كتب- محمد فتحي:

نعى الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب الأسبق، الدكتور هاني الناظر، والذي تُوفي اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال "شعبان"، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإنسانية وفقدت مصر إنسانًا رحيمًا وقلبًا رقيقًا وعالمًا كبيرًا جبر بخاطر الناس كثيرًا، دكتور هاني الناظر في ذمة الله، يا رب تقبله شهيدًا، من فضلكم ادعوا له بالرحمات".

كان الدكتور محمد الناظر، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي أُصيب به مطلع شهر أكتوبر 2023.

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