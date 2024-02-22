أُصيب في أكتوبر ورحل خلال فبراير.. تفاصيل 5 أشهر من صراع هاني الناظر مع السرطان

كتب- محمد فتحي:

تُوفي الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

قصة مرض الدكتور هاني الناظر، بدأت مع مطلع شهر أكتوبر 2023، عندما أعلن بنفسه أنه لن يتمكن متابعة أسئلة محبيه على صفحته الشخصية "فيسبوك"، بسبب مرضه وأنه بحاجة للراحة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بداية أزمة هاني الناظر الصحية

عانى الدكتور هاني الناظر، في بداية مرضه، من آلام شديدة بسبب الصداع المتكرر، ما دفعه إلى إجراء الفحوصات المطلوبة للتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الأطباء المشرفين على حالته الصحية، اكتشف "الناظر" إصابته بمرض السرطان، ليعلن ذلك بشكل رسمي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

إصابة هاني الناظر بالسرطان

بنهاية أكتوبر 2023، أعلنت أسرة هاني الناظر، نوع السرطان الذي أُصيب به، وهو سرطان "ليمفومة بيركت"، إذ بدأ في تلقي العلاج خلال نفس الشهر الذي اكتشف وأعلن فيه عن إصابته.

وخلال هذه الفترة بعد الإصابة وبدء رحلة العلاج، حرص هاني الناظر على استقبال استشارات طبية من متابعيه، لكنه عانى متاعبًا شديدة بسبب طبيعة علاجه.

بعد أسابيع من العلاج والمتابعة المنتظمة، استقرت حالة هاني الناظر، واستمر على العلاج في المنزل دون أن يذهب إلى عيادته الخاصة أو أي مكان آخر، لكن بعدها زادت أعراض المرض عليه مرة أخرى وعانى من تدهور شديد، وبدأ في دخول مرحلة العلاج المكثف مرة أخرى.

واليوم أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والدته، لتنتهي رحلة معاناته مع مرض السرطان.

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