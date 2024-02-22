الزراعة: سعر القطن يصل إلى 12 ألف جنيه في الموسم الجديد

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن سعر القنطار في الموسم الجديد 2024\ 2025 يسجل 10 آلاف جنيه للوجه القبلي، و12 ألفًا لأقطان الوجه البحري، مشيرًا إلى أنه يتم شراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد.

وأكد "عمارة"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الفيوم، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع قطاعات الدولة حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية.

وأوضح أن منظومة القطن الجديدة تستهدف مواجهة السلبيات، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية التي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

وقال المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن محافظة الفيوم تمتلك أعلى مساحة مزروعة بمحصول القطن بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن قطن الفيوم حصل على أعلى سعر في السوق لجودته العالية.

كانت وزارة الزراعة، نظمت المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الفيوم، بحضور قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومديري الإدارات الزراعية وبعض ممثلي شركات القطن وكبار المزارعين والمهتمين بمحصول القطن بالفيوم

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