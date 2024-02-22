إعلان

BBC

إقرارات بالسعر الجديد.. طلب إحاطة بشأن أزمة بيع الأراضي الصناعية

12:12 م الخميس 22 فبراير 2024

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم على إمضاء إقرارات تلزمهم بأسعار جديدة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علمًا بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

وأضاف "الجبلاوي"، أن هذا الأمر سيكون عائقًا لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار، كما سيؤدي إلى هروب المستثمرين.

وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية.

مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة النائب محمد الجبلاوي طلب إحاطة أزمة بيع الأراضي الصناعية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك