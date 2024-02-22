إقرارات بالسعر الجديد.. طلب إحاطة بشأن أزمة بيع الأراضي الصناعية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول بيع الأراضي الصناعية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، مقدم طلب الإحاطة، إن الطلب بشأن إلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين في بيع الأراضي الصناعية وإجبارهم على إمضاء إقرارات تلزمهم بأسعار جديدة وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء لسعر المتر فيما بعد، علمًا بأن سعر المتر محدد بمبلغ محدود وذلك غير قانوني.

وأضاف "الجبلاوي"، أن هذا الأمر سيكون عائقًا لأي مستثمر لإحساسه بعدم الأمان والاستقرار، كما سيؤدي إلى هروب المستثمرين.

وطالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة البرلمانية.