محافظة القاهرة: إجراءات قانونية ضد مطاحن ومخابز بلدية بسبب التلاعب في الدقيق

كتب- محمد نصار:

أعلن ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم في غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مطحنين لقيامهما بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر للتلاعب بحصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التموين، بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على جميع السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان الخميس، على مديرية التموين، بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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