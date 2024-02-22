وزير الري: نستهدف تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات الوزارة تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تستهدف تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية.

وأضاف وزير الري، خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي البنك الدولي، اليوم الخميس، أن ذلك يتم من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول إلى أنظمة الري الحديثة في الزراعة، بما يُعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأشار "سويلم"، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص تطوير المساقي مع التركيز على عدد من النقاط الساخنة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية والتي يشملها المشروع في المرحلة المقبلة بما يسهم في تسهيل وصول مياه الري للمزارعين بهذه المناطق.

ناقش الاجتماع موقف دراسة مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي"، وموقف "الدراسة المتكاملة لترعة السويس" والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، فضلًا عن التباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولي في مجال تطوير نظم الري في مصر.

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