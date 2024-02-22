الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلًا والعظمى على القاهرة 21 درجة

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة اليوم الخميس على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء مستقرة ودافئة اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تظل شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.