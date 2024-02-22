وزير الصحة يناقش سبل التعاون بين مصر وهولندا في دعم القطاع الصحي المصري

كتب- أحمد جمعة:



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة ماريان دي كواستينيت المبعوثة للحكومة الهولندية للشئون الإنسانية بقطاع غزة، والسفير بيتر موليما سفير هولندا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومناقشة الدعم الطبي الذي تقدمه مصر للمصابين والمرضى الفلسطينيين.

و في مستهل الاجتماع رحب وزير الصحة والسكان، بمبعوثة الحكومة الهولندية للشئون الإنسانية بقطاع غزة، والوفد المرافق لها، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع هولندا، في العديد من الملفات الصحية والبرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش سبل التعاون المشترك بين مصر وهولندا من خلال تدريب الفرق الطبية، وكذلك الدعم في الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا التعاون في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، والتغطية الصحية الشاملة، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف«عبدالغفار»، أن الاجتماع استعرض جانبا من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت مع الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أزمة غزة من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع.

وأشار«عبدالغفار»، الى أن الاجتماع ناقش خطة الوزارة ومحاور العمل في الوقت الراهن، سواء في تقديم الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، بالإضافة إلى الأطفال الخدج الذين تم نقلهم إلي مستشفي العاصمة الإدارية الجديدة عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوه «عبدالغفار»، بأنه تم مناقشة الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الشأن، لتوصيل المساعدات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بما يساهم في توفير متطلباتهم وتخفيف معاناتهم.

ومن جانبها، توجهت السفيرة ماريان دي كواستينيت المبعوثة للحكومة الهولندية للشئون الإنسانية بقطاع غزة، بالشكر للدولة المصرية لما تقوم به من دور هام في دعم الأشقاء الفلسطينيين على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مشيدة باستعدادات المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين في ظل الإصابات الخطيرة والمهددة للحياة، التي يعاني منها أغلب المصابين، والآثار النفسية الكبيرة الناتجة عن تعرضهم للقصف وفقدان عائلتهم.

وأشارت السفيرة ماريان دي كواستينيت، الى استعداد بلادها لدعم القطاع الصحي المصري خاصة في مجال توفير الأجهزة والمستلزمات، مشيدة بمتانة العلاقات القوية التي تجمع مصر وهولندا في العديد من المجالات، بما يساهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين الدولتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.