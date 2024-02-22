نشرة منتصف الليل| قطع المياه عن مناطق بالجيزة وحالة طقس الخميس
12:06 ص الخميس 22 فبراير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية، على النحو التالي:
وزير الصحة السياحة العلاجية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المسجد الأقصى جرائم جيش الاحتلال الأرصاد الطقس الدكتور مصطفى مدبولي وزير العمل دار الأوبرا المصرية الشركة المصرية لنقل الكهرباء وظائف
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