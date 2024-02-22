كتب - محمد صلاح:

يتساءل الكثير من المواطنين عن سبب خصم رصيد من عداد الكهرباء دون إخطارهم بأي شئ.

ويستعرض"مصراوى" أهم أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء، وبعض النصائح للتغلب على هذه المشكلة، على النحو التالي:

- خصم أقساط تركيب عدادات الكهرباء، والذي يتمثل في قيمة 300 جنيه تُخصم من الرصيد كل شهر، وذلك لأن العدادات يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرا.

استهلاك الكهرباء:

يعتبر استهلاك الكهرباء من أهم الأسباب كذلك لخصم رصيد العداد، وخاصة في حال الانتقال إلى شريحة أعلى، ويتم خصم قيمة استهلاك الكهرباء من رصيد العداد بشكلٍ تلقائي.

رسوم الخدمة:

تفرض بعض شركات الكهرباء رسوم خدمة على استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، ويتم خصم رسوم الخدمة من رصيد العداد بشكلٍ شهري أو ربع سنوي، وتختلف قيمة هذه الرسوم حسب نوع العداد وشركة الكهرباء.

أعطال فنية:

قد تحدث أعطال فنية في عداد الكهرباء تؤدي إلى خصم رصيد العداد بشكلٍ خاطئ، وفي حال حدوث ذلك، يجب على المشترك التواصل مع شركة الكهرباء لإصلاح العطل.

إعادة شحن خاطئة:

قد تحدث أخطاء عند إعادة شحن رصيد عداد الكهرباء، وفي حال حدوث ذلك، يجب على المشترك التواصل مع شركة الكهرباء للتحقق من صحة رصيده.

نصائح لتجنب خصم رصيد عداد الكهرباء:

- راقب استهلاكك للكهرباء.

- سدد فاتورة الكهرباء في الوقت المحدد.

- تواصل مع شركة الكهرباء في حال حدوث أي أعطال فنية.

- تأكد من صحة رصيدك بعد إعادة الشحن.

- هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم رصيد عداد الكهرباء، لذا من المهم معرفة هذه الأسباب لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة.