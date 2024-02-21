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BBC

بعد ارتفاع أسعارها.. رئيس شعبة الدخان يقدم حلا لمشكلة اختفاء السجاير بالأسواق

11:08 م الأربعاء 21 فبراير 2024

أسعار السجائر

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف إبراهيم امبابي، رئيس شعبة السجائر، عن زيادة أسعار سجائر "تارجت" في الأسواق بقيمة 2 جنيهًا؛ لتسجل بعد الزيادة 31 جنيه.

وأضاف "امبابي"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن أسعار المعسل الخاصة بشركة "أدخنة النخلة" ارتفعت، وسيتم تطبيق الارتفاع بدءًا من غدًا الخميس 22 فبراير 2024.

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن حل أزمة السجائر واختفائها، يتمثل في قلب الهرم التوزيعي، عن طريق توزيع 20 % للتاجر، و80 % للسوبر ماركت والأكشاك، والحل الثاني، يتمثل في زيادة الشركات المنافسة لزيادة المعروض منها وتوافرها في الأسواق بسعر رسمي.

مشكلة اختفاء السجاير بالأسواق رئيس شعبة السجائر زيادة أسعار سجائر تارجت زيادة أسعار المعسل أسعار المعسل الخاصة بشركة أدخنة النخلة

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