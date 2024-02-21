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BBC

لا نعرف مصدرها.. "شعبة الدخان": توجد سجائر مهربة بالأسواق والعلبة بـ 38 جنيها

10:55 م الأربعاء 21 فبراير 2024

أسعار السجائر

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كتبت -داليا الظنينى:

عقب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، على وجود أنواع جديدة من السجائر تباع في الأسواق، قائلًا: "حاجة غريبة ومن أنهي دولة مهربة".

وأضاف "إمبابي" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن كل أنواع السجائر دي تهريب يضيع على الدولة مبالغ خيالية، والشركات التي تحاول توفير مستلزمات الإنتاج لا يمكن أن تتخيل الخسارة التي ستكون عليها.

وتابع : "كل ده تهريب ويتم بيعها بـ38 جنيه وإحنا بنذكر أنواع السجائر كي نُوعي المستهلك، وبالنسبة للسجائر دي نفسي اعرف أي بلد اللي اتصنعت فيها واتهربت".

وأكمل: "في سجائر من السودان هتضرب الأنواع اللي موجودة لأنها متوفرة وتقف على التاجر بـ15 جنيه ويتم تهريبها إما من الإمارات أو ليبيا أو السودان".

وأوضح أن الدولة خسرت مبالغ ليس لها حصر والشركات الله يكون في عونها التكلفة زادت واضطرت إلى رفع السعر.

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السجائر شعبة الدخان والسجائر إبراهيم إمبابي أنواع السجائر

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