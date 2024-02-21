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BBC

إبراهيم عيسى: الإعلام ليس له علاقة بالأزمة الحالية

10:49 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الأعلامى ابراهيم عيسى

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جميع الأطراف المتسببة في الأزمة الحالية تجد حلم ممتاز لمشكلتها وهو إلقاء المشكلة على الإعلام، مشددا على أن هناك حالة من الترصد من قبل الأطراف وكأن الإعلام هو وحده سبب المشكلة وواحد من العوامل التي نستدعي أن ندركها.

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن دور الإعلام يقف عند الحكومة الحالية على بث روح الإيجابية والإفراط في الحديث عن الإنجازات والمشروعات التي تنفذها.

وأضاف ان الاعتقاد أن قنوات التلفزيون هي الإعلام اعتقاد ليس له علاقة بالعصر، مشددًا على أن كل مواطن في مصر يمتلك التلفزيون الخاص به في منزله ويشاهد ما يريده، والإعلام التقليدي المتمثل في الفضائيات التلفزيونية لم يعد اللاعب الرئيسي في المجال الإعلامي.

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الإعلامي إبراهيم عيسى الإعلام ليس له علاقة بالأزمة الحالية إلقاء المشكلة على الإعلام دور الإعلام يقف عند الحكومة الحالية

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