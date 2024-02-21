متحدث الخارجية: أمريكا تتبنى موقفا بمجلس الأمن يعيق وقف إطلاق النار بغزة

كتبت - داليا الظنيني:

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،إنه من المتوقع في حالة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كان داعمًا للموقف الفلسطيني، ويؤكد أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والمرجعيات الخاصة بدولة الاحتلال، أن يكون هناك تحرك سياسي بالأمم المتحدة لاستصدار قرار مماثل.

وأضاف "أبو زيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، الأربعاء، أن الصورة الآن أصبحت أكثر وضوحًا أمام العالم، الذي يقف ويعترض على وقف إطلاق النار، أصبح في موقف منعزل سياسيًا وأخلاقيًا أمام المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ودورها أساسي في التوصل لحلول، وطرف أساسي في التفاوض، وطرف في تسيير المساعدات الإنسانية، ولكنها تتبنى موقفًا معيقًا داخل مجلس الأمن لحل هذه الأزمة.

وأكد أنه طالما أن إسرائيل لا يصل إليها صوت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تل أبيب تستغل هذا الوضع لاستمرار الحرب وإطالة هذه الأزمة، وبالتالي هناك مسئولية للدول الكبرى، وهذه الدول إن كانت كبرى بمواردها، فهي كبرى بمسئولياتها لتستقيم وضع المنظومة الدولية.

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