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عضو "غرفة السياحة": توقف المزارات بين مكة والمدينة في هذا الموعد

10:04 م الأربعاء 21 فبراير 2024

أيمن عبداللطيف عضو غرفة شركات السياح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن توقف تنفيذ مزارات مكة والمدينة بدءًا من يوم 15 شعبان الجاري.

وأضاف "عبداللطيف"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن توقف المزارات يأتي كمبادرة من جانب شركات النقل؛ لأنه بدءًا من هذه الفترة تكون الأجواء مزدحمة ومغلقة، معُلقًا "بيكون موسم هاي سيزون".

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة لا تضمها إلى برامجها خلال شهر رمضان؛ لأنه يكون هناك أزمة بها.

وأشار، إلى أن تاريخ عودتها مُجددًا يكون بعد انتهاء شهر رمضان.

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المزارات بين مكة والمدينة أيمن عبداللطيف عضو غرفة السياحة توقف المزارات بين مكة والمدينة

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