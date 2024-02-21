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BBC

فضحت أمريكا وإسرائيل.. أحمد موسى يشيد بممثلة مصر أمام العدل الدولية

08:47 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الدكتورة ياسمين موسى

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كتبت – داليا الظنيني:

قال أحمد موسى، إن العالم يتحدث عن الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية بعد مرافعتها القوية والمشرفة أمام محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا مشرفا للدبلوماسية المصرية.

أضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية، عظيمة من عظيمات مصر، لافتا إلى أنها قدمت درسا من دروس الدبلوماسية المصرية للعالم أجمع أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار، إلى أن الدكتورة ياسمين موسى، قدمت مرافعة اتسمت بالأداء القانوني الرائع، مبينا أنها أظهرت شخصيتها القوية خلال مرافعتها، وفضحت أمريكا وإسرائيل منذ 75 عاما.

وأكد أن مرافعة مصر من أقوى المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنها بعثت برسالة للعالم وأكدت موقف مصر الواضح ضد السياسات الإسرائيلية في غزة ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن إسرائيل كانت تعرقل عملية السلام مع مصر للاتجاه للتحكيم الدولي بشأن طابا، ونجحت القامات المصرية القانونية وفي مقدمتهم الدكتور عصمت عبدالمجيد ونجحت هذه القامات في عودة طابا للسيادة المصرية في عام 1989.

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