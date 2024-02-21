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"الزراعة" تعلن عن فرص تدريب بمحطة بحوث صحراء جنوب سيناء

08:23 م الأربعاء 21 فبراير 2024
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كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية تأهيل الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية.

وشدد شوقي على ضرورة تواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لخلق المزيد من فرص العمل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والذي شارك فيه مركز بحوث الصحراء و ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة.

كما شارك في الملتقى الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء والذي أعلن عن فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء في مختلف مجالات الزراعة والبيئة وتم عرض ورش عمل حول احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.

يذكر أن من أهم المجالات التي ركز عليها المركز خلال مشاركته:

- إنتاج بدائل الأعلاف المخالفات الزراعية.

- إنتاج الأسمدة العضوية.

- مشروعات الدواجن الملائمة للظروف الصحراوية.

- زراعة النباتات الطبية والعطرية.

- إنتاج الشتلات طبقا التراكيب المحصولية لكل منطقه بناء على دراسات المياه والتربة.

- تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.

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الدكتور حسام شوقي مركز بحوث الصحراء المشروعات الزراعية فرص العمل جامعة الملك سلمان

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