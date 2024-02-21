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حدث في 8 ساعات| موعد بداية رمضان وعيد الفطر وزيادة أسعار تذاكر النقل الجماعي بالقاهرة

08:18 م الأربعاء 21 فبراير 2024
حدث في 8 ساعات| موعد بداية رمضان وعيد الفطر وزيادة أسعار تذاكر النقل الجماعي بالقاهرة

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي السياحة مخالفات البناء المنتدى الحضري العالمي مواعيد صلاة عيد الفطر وزير التموين أهلا رمضان أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي معهد الفلك شهر رمضان

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