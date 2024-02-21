كتل هوائية من البحر المتوسط.. "الأرصاد" تكشف موعد انخفاض الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض بدءًا من الثلاثاء القادم، مع وجود نشاط للرياح، ومصادر كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، لـ"مصرواي"، أن الطقس مُستقر حتى الاثنين المقبل، ويبدأ منذ الثلاثاء انخفاض في قيم درجات الحرارة تدريجيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجمعة القادمة تشهد سقوط أمطار على وسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف "القياتي"، لـ"مصراوي"، أن معظم مناطق الجمهورية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة تقريبًا، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم السبت، وتستقر الأحوال الجوية يومي الأحد والإثنين.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا ما زلنا حتى الآن في فصل الشتاء ومن الوارد انخفاض درجات الحرارة وحدوث لحالة جوية غير مستقرة.

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