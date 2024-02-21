أتوبيس الفن الجميل ينظم زيارة للأطفال لمجمع الأديان

كتب- محمد شاكر:

نظم أتوبيس الفن الجميل زيارة ميدانية، اليوم الثلاثاء، إلى مجمع الأديان، لأطفال مكتبة السلام الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الزيارة بتفقد مجمع الأديان، حيث اشتملت الزيارة على شرح للمنطقة الأثرية باعتبارها تضم مجموعة من الكنائس والمعابد، بالإضافة لمسجد عمرو بن العاص الذي يعد أقدم مساجد مصر وتعرف الأطفال على أهم المعلومات الخاصة بالمنطقة وسر تسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم.

تلى الجولة ورشة حكي قدمتها المدربة يمنى حسين عن تاريخ الكنيسة المعلقة وأسباب تسميتها وكذلك رحلة العائلة المقدسة واستقرارها عند حصن بابليون.

كما نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة رسم باستخدام ألوان الباستيل أويل من وحي الزيارة لتنفيذ لوحات فنية مستوحاة من الفن القبطي.

تأتي الجولات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

واستمرارا للأنشطة المقدمة لأطفال المدارس نفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير يوما ثقافيا لاطفال مدرسه جنة الأطفال للإعاقة الحركية شملت ورشة لعمل حلي بالخرز والصوف نفذتها رغدة كمال وورشة لعمل مجسم للنجمة بورق الفوم.