خلال ساعات.. "الجيزة" تقطع المياه عن مناطق بالمحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات، مساء اليوم الأربعاء، بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع الهرم؛ لربط الخط الجديد قطر 300 مم بالخط القائم بشارع الهرم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المحافظة، الأربعاء، تأتي هذه الخطوة؛ بناءً على انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أعمال تحويل خط مياه قطر 300 مم؛ لتجنب التعارض مع أعمال محطة مترو المساحة في شارع الهرم، كجزء من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وقالت المحافظة، سيتم قطع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة 5 صباحًا؛ لربط الخط الجديد بالخط القائم بشارع الهرم.

وأضافت "الجيزة"، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: "نصر الدين، ومبنى محافظة الجيزة، والمساحة، وناصر الثورة، وشارع مدكور، وشارع أبو حازم، وشارع ابن بطوطة".

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من أعمال الربط؛ لإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

وكلف راشد، رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال بالتعاون مع الشركة؛ لإزالة أية عوائق، وضمان انتهاء الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات السكان المتأثرين مباشرة، وفي حالات الطوارئ يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 للحصول على المساعدة فورًا.