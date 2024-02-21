إعلان

BBC

"البحوث الفلكية" يكشف موعد ومكان سقوط القمر الصناعي ERS

05:03 م الأربعاء 21 فبراير 2024

سقوط القمر الصناعي ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد نصار:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد ومكان سقوط القمر الصناعي ERS2.

وأوضح المعهد في بيان له، الأربعاء، أنه فى إطار المتابعة الدقيقة للحسابات المدارية والمتاعبة التى يقوم بها فريق المعهد البحثى لمسار القمر الصناعى ERS2، فانه من المتوقع سقوطه حوالى الساعة ٦ إلا ١٠ دقايق تقريبا في المحيط الهادي.

وأشار المعهد، إلى أنه توجد نسبة خطأ بدرجات متفاوتة نتيجة تأثير الإشعاع الشمسي علي الغلاف الجوي وتأثير قوة الatmospheric drag علي حركة القمر مع وزنه الحالي ونسبة المساحة للكتلة.

سقوط القمر الصناعي ERS معهد الفلك مكان سقوط القمر الصناعي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزارة الرياضة تمنح ذوي الهمم 6 شهور عضوية مجانية بمراكز الشباب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية