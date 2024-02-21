معهد الفلك يكشف موعد ومكان سقوط القمر الصناعي ERS

كتب - محمد نصار:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد ومكان سقوط القمر الصناعي ERS2.

وأوضح المعهد في بيان له، الأربعاء، أنه فى إطار المتابعة الدقيقة للحسابات المدارية والمتاعبة التى يقوم بها فريق المعهد البحثى لمسار القمر الصناعى ERS2، فانه من المتوقع سقوطه حوالى الساعة ٦ إلا ١٠ دقايق تقريبا في المحيط الهادي.

وأشار المعهد، إلى أنه توجد نسبة خطأ بدرجات متفاوتة نتيجة تأثير الإشعاع الشمسي علي الغلاف الجوي وتأثير قوة الatmospheric drag علي حركة القمر مع وزنه الحالي ونسبة المساحة للكتلة.