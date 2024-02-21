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وزير التعليم العالي ينعي الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعتي بدر والروسية ويطمئن على حالة المصابين

04:43 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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كتب- مصراوي:

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، بخالص العزاء في وفاة 5 من طلاب الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر بالقاهرة، إثر حادث تصادم لأتوبيس خاص كان يُقل الطلاب صباح اليوم مع سيارة نقل، داعين الله لهم بخالص الرحمة والمغفرة.

وتواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارة الجامعتين؛ للاطمئنان على الطلاب المصابين، والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

جدير بالذكر أن حادث التصادم وقع بين الأتوبيس الخاص وسيارة نقل، على طريق (جنيفة - الروبيكي) في اتجاه السويس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة السائق و5 طلاب وإصابة 12 طالبًا من الجامعتين.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي حادث أتوبيس الشرقية

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