القاهرة 5:59 صباحًا.. مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 بالمدن والمحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك فلكيًا.

وأضاف "القاضي"، بحسب بيان صحفي، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يكون يوم 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر المُبارك، وذلك بعد استطلاع موعد غرة شهر رمضان المُعظم 1445هـ.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

ويرصد "مصراوي"، مواعيد صلاة عيد الفطر المُبارك بالمدن والمحافظات، كالآتي:

يذكر أن، هلال شهر رمضـان عام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الأحد 29 شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024 "يوم الرؤية"، في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وفقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي.

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