تفاصيل لقاء وزير الكهرباء النائب التنفيذي لـ"بريتيش بتروليام" المسؤولة عن الغاز والطاقة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، Anja Isabel النائب التنفيذي لرئيس شركة "بريتيش بتروليام" والمسؤولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وشركة "بريتيش بتروليام" في كل مجالات الكهرباء، مرحبًا بزيادة حجم التعاون مع الشركة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبَين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذا الصدد.

وأشار وزير الكهرباء إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي؛ لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال، والتي بلغ عددها 23 مذكرة.

وأكد الوزير الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًّا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل دائمًا على تحسين وتطوير شبكتَي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت Anja Isabel النائب التنفيذي لرئيس شركة "بريتيش بتروليام"، والمسؤولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي قام بتنفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات المتصلة بهما.

وتأتي مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر؛ خصوصًا مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.