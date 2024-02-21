السياحة تبحث تشغيل رحلات طيران من أبو ظبي إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت اجتماع بين غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وجوهان إيدهاغن، المدير العام لشركة الطيران "ويز آير" اجتماعا في أبو ظبي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان صحفي، الأربعاء، تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة سبل التعاون؛ لتعزيز حركة السياحة القادمة إلى مصر من خلال رحلات الشركة من الأسواق العربية، خاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مختلف الوجهات السياحية في مصر، والنقاط البعيدة التي تصل إليها شبكة الرحلات بالشركة.

من جانبه، أكدت نائب الوزير، على حرص الوزارة على دعم وتشجيع شركات الطيران المختلفة؛ لتوسيع نطاق رحلاتها إلى وجهات سياحية في مصر؛ في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، التي تركز على زيادة عدد المقاعد المتاحة على الرحلات الجوية إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني؛ بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما استعرضت شلبي، التسهيلات التي تقدمها مصر فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول السياحية، حيث يمكن لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة دخول سياحية عند وصولهم إلى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مصر عن إطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأمد صالحة لمدة 5 سنوات، والتي يمكن للمسافرين الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية في جميع أنحاء العالم.

كما أشادت نائب الوزير، بالجهود التي تقوم بها شركة طيران "ويز آير" في تشغيل عدد من الخطوط الجوية إلى مختلف الوجهات السياحية في مصر؛ مما يساهم بشكل كبير في تحقيق خطط التنمية السياحية في الوجهات السياحية المصريةن، وتشمل هذه الرحلات وجهات سياحية متنوعة في مصر، بدءًا من عدة مدن أوروبية، بالإضافة إلى مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة الطيران، عن رغبتهم في توسيع نطاق أعمالهم في مصر، مؤكدين زيادة حركة الطيران عبر شركتهم بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة إمكانية تشغيل رحلات طيران من أبو ظبي إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين، واستكشاف فرصة استخدام أبوظبي كنقطة ترانزيت؛ بهدف استهداف الأسواق السياحية البعيدة التي لا تصلها خدمات الطيران المباشرة إلى مصر؛ لتعزيز حركة السياحة الوافدة من هذه الأسواق.

وتمت مناقشة إمكانية استهداف دول شرق آسيا، التي تقوم شركة الطيران بتسيير عدد من رحلاتها إليها؛ لزيادة الترويج للوجهات السياحية المصرية التي تثير اهتمام السياح، خاصة من تلك الدول، كما تمت مناقشة إمكانية تأسيس شراكات مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ لتسويق المقاصد السياحية المصرية بشكل أكبر، وجذب المزيد من السياح، خاصةً من تلك الدول.

جدير بالذكر أن شركة طيران ويز آير أبو ظبي، تتيح السفر الاقتصادي منخفض التكلفة، وتسير رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأوروبية والآسيوية.