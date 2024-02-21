استمارة الصف الثالث الثانوي 2024.. موعد انتهاء التسجيل وامتحانات الطلاب (تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

موعد انتهاء تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، الأكثر بحثا على جوجل خلال الساعات الماضية، إذ يبحث الطلاب تزامنا مع انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024 الجاري، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة بداية من 11 فبراير حتى الخميس 29 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة من 22 يونيو 2024 المقبل، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 ، فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ من 15 يونيو.

وينشر "مصراوي" في السطور التالية رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وهي كالأتي:

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، يتم تسجيل استمارة من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد من أجل إكمال خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وفي حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا يمكنك إنشاء واحد عن طريق أيقونة إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: هنا

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية في صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل. للمزيد (اضغط هنا)

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