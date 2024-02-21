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زيادة جديدة بأسعار تذاكر أوتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة.. والمحافظة توضح

12:14 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الميني باص ارشيفية

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كتب- محمد نصار:

رفعت شركات النقل الجماعي المشغلة لأتوبيسات الميني باص بالقاهرة، أسعار تذاكر الركوب بداية من اليوم الأربعاء بمقدار 2.5 جنيه في سعر التذكرة.

وارتفع سعر التذكرة من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات دفعة واحدة وذلك دون تحريك في أسعار البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي

وقال محمد عيسى، مدير مشروع النقل الجماعي بمحافظة القاهرة، إن هذا الإجراء مخالف من الشركات.

وأضاف "عيسى"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الأربعاء، أن المحافظة لم تصدر أية تعليمات بشأن زيادة أجرة الركوب لهذه الشركات.

وشدد على أن المحافظة تعمل على التصدي لهذا الأمر من خلال اتخاذ إجراءات لمعاقبة هذه الشركات المخالفة لتسعيرة الركوب الرسمية المقررة.

يذكر أن تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة ثابتة كما هي دون زيادة، في حين كانت الزيادة "المخالفة" من جانب شركات القطاع الخاص المشغلة للخطوط في القاهرة.

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أتوبيسات الميني باص شركات النقل الجماعي أسعار تذاكر زيادة أسعار تذاكر

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