"المتحدة" تعلن عن تعاون جديد بين "دي ميديا" وهيئة الترفيه السعودية

كتب- محمد فتحي:

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انضمام شركة "دي ميديا" للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time، التابع لهيئة الترفيه السعودية.

وقال الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "فيس بوك": "يسر شركة المتحدة، من خلال شركة دي ميديا الإعلامية (إحدى شركاتها التابعة)، أن تعلن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time، بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، الراعي الرئيسي للصندوق، ووزارة الثقافة السعودية، ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام، استكمالًا لدور شركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي".