50 ألف سيدة لا تجد مكانا للولادة.. "البرغوثي" يكشف كوارث إنسانية في غزة

كتبت - داليا الظنيني:

وصف مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، الفيتو الأمريكي الثالث ضد مشروع المجموعة العربية الذي قدمته "الجزائر" أمام مجلس الأمن بالموقف المشين والمنافق، وذلك لاعتراضها على وقف إطلاق النار رغم أن أغلبية المجلس صوتت لصالحه.

وأضاف "البرغوثي"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON: إن استخدام الفيتو يعني تشجيع واشنطن لإسرائيل لاستمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية والتجويع بالمعنى الحرفي للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الحديث عن وجود تسهيلات لإيصال المساعدات كله كلام فارغ لأن ما يصل لقطاع غزة لا يزيد عن 10 شاحنات يوميا، بينما القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا، وهناك 700 ألف شخص يعانون من المجاعة خاصة في شمال غزة، وهناك نحو 9 من كل 10 أشخاص لا يأكلون يوميا ونحو 64 ألف امرأة مرضعة لا يجدن الحليب أو ما يساعدهن على إرضاع أطفالهن، و50 ألف امرأة حامل لا تجد مكانا آمنا للولادة، بالإضافة إلى الوضع البيئي والدمار الذي سببه الاحتلال في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأكد أنه تم تدمير 60 % من البيوت، الأمر الذي أدى لتفشي الأمراض، وبذلك تكون إسرائيل تمارس القتل عبر القصف الهمجي والتجويع والأمراض.

وأضاف: التقارير الطبية أثبتت أن 700 ألف شخص صابون بأمراض تنفسية خطيرة، وأمراض في الجهاز الهضمي بالإضافة لفيروس التهاب الكبد الوبائي، كما وصل عدد المصابين به إلى 10 آلاف مصاب مع احتمالية انفجار الأوبئة وسط صفوف الأطفال لتوقف التطعيم على مدار 167 يوما.

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