مصطفى الفقي: الرئيس استطاع إقناع المواطن بتحمل الإصلاح الاقتصادي

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يقنع المواطن المصرى بضرورة تحمل الطريق الصعب من أجل الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الفقى خلال حوار لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن الوزير السياسى هو من يملك رؤية وقدرة على اتخاذ القرار لذلك نحتاج لمسئولين يمتلكون رؤية سياسية.

وأوضح أن سياسة الإصلاح الاقتصادى يجب أن تقوم على حزمة حماية اجتماعية لصالح الطبقات الفقيرة، وهذا ما يفعله الرئيس السيسي مع المصريين.

وأكد أنه يجب شرح كل الخطوات للمواطنين كى يستوعبوا الإجراءات الاقتصادية، مبينا أن شرح الوضع الاقتصادي الحالي يعطى الأمل للمواطنين في الفترة المقبلة.

وتابع: "أضعنا العديد من المحطات فى العلاقة بين مصر والإصلاح الاقتصادى بسبب عدم المواجهة".

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