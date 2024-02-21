4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق

كتب -محمد صلاح:

قدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح وإرشادات للمواطنين لاتباع الطرق السليمة لترشيد الاستهلاك، وتحقيق السلامة والأمان اللازم أثناء الاستخدام.

وتشمل تلك النصائح:

1- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اختر السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة.

ويعد حدوث تسريب ماء من السخان أمرا شديدة الخطورة لاحتمالية وصول الماء للدائرة الكهربائية للسخان، ومن ثم يكون سببًا في حدوث كارثة الإصابة بماس كهربائي.

ويستعرض "مصراوي" فيما يلى، الحالات التى يحظر فيها استخدام السخان الكهربائي:

- يجب توخي الحذر من الاستحمام إذا كان مفتاح السخان قيد التشغيل والتأكد من نزع «الفيشة» إذا كان التيار الكهربائي موصلا تجنبًا لحدوث تلامس بين الماء والكهرباء، والاعتماد على فني ذو خبرة.

- تلامس المياه والكهرباء يتسبب في الصعق الكهربائي الشديد، خاصة في حالات التركيب الخاطئ لوحدة الكهرباء أو حدوث تلف في الأسلاك.

- لمس الملفات والأجزاء المعدنية لسخان المياه الكهربائي قد يسبب صعقا كهربائيا، ومن الأفضل تركيب وحدة التشغيل بعيدًا عن مصادر المياه كونها تتسبب في حدوث صعق كهربائي خطير للغاية في حال تسرب المياه.