هيئة الكتاب تصدر "معبد كوم أمبو" لـ علي عبد الحليم

كتب- محمد شاكر

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة مصريات، كتاب «معبد كوم أمبو.. معبد مصري فريد من العصرين البطلمي والروماني» للدكتور علي عبد الحليم علي.

يهدف الكتاب إلى تعريف القارئ، بآثار كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان وتحديدًا منطقة المعبد المكرس لكل من المعبودين «سوبك» و«حورور»، حيث تحتوي كوم أمبو على العديد من الآثار بخلاف هذا المعبد المميز ومنها منطقة جبل السلسلة ومتحف التمساح ومنطقة الحوش، ونجع الحجر وقورتة ورصرص (فارس) ووادي شط الرجال وغيرهم.

ومنطقة معبد كوم أمبو من أكثر المناطق الأثرية التي يشعر المرء فيها بمتعة خاصة عند زيارتها، حيث يمكن للزائر أن يقضي بها وقتا بين جمال وبهاء الآثار متمثلة في معبدها الشهير ومتحف التمساح المجاور له، وبين إطلالة هذه المنطقة على صفحة النيل الذي يتلألأ تحت أقدام هذا المعبد مقبلا من الجنوب بالخير ليروي مصر وأرضها وشعبها أعذب الماء.

ويتناول هذا الكتاب أهم الآثار التي تتبع كوم أمبو وليس جلها، ومن هذه الآثار المعبد الفريد في تخطيطه ومناظره، وبيت الولادة الذي يلحق به، ومقصورة حتحور الملاصقة فضلا عن مقصورة كراكالا، والبئر العميقة التي كانت تتصل بسلسلة من القنوات منها ما يوصل إلى حوض التطهير.

ينقسم الكتاب إلى تصدير و9 فصول، وخاتمة، ويحمل الفصل الأول عنوان «مقدمة عن تاريخ وأعمال البطالمة والرومان في مصر» ويرصد دخول الإسكندر وأعماله في مصر، وأعمال البطالمة في مصر، وأعمال الرومان في مصر، أما الفصل الثاني يحمل عنوان «كوم أمبو: الموقع والتاريخ والاسم»، ويتناول موقع كوم أمبو، وتاريخ منطقة كوم أمبو، أسماء كوم أمبو.

والفصل الثالث يحمل عنوان «تاريخ الكشف عن معبد كوم أمبو.. وأهم الدراسات»، ويتناول الزيارات والمؤلفات القديمة في القرن التاسع عشر، وبداية الحفر واكتشاف المعبد، وماذا بعد الكشف عن المعبد والمنطقة المحيطة، والدراسات العلمية لمعبد كوم أمبو، أما الفصل الرابع «تاريخ بناء معبد كوم أمبو وحالته»، ويتحدث عن تاريخ بناء معبد كوم أمبو، والحالة الراهنة له.

والفصل الخامس «الآلهة الرئيسية وعقيدة معبد كوم أمبو، ويتناول تكوين ثالوثي معبد كوم أمبو، وعقيدة معبد كوم أمبو وعلاقتها بمذهب عين شمس، أما الفصل السادس «المباني الأثرية في منطقة كوم أمبو»، يتحدث عن محور المعبد - المباني الموجودة في الموقع - تخطيط المعبد الرئيسي في كوم أمبو، والفصل السابع «وصف أهم المناظر على جدران معبد كوم أمبو الرئيسي»، ويتناول مناظر الصرح - مناظر فناء الاحتفالات - مناظر صالة الأعمدة الكبرى - مناظر صالة الأعمدة الصغرى - مناظر الصالة الوسطى - مناظر صالة القرابين - مناظر صالة التاسوع وقدس الأقداس - مناظر الممر الداخلي والحجرات السبع خلف قدس الأقداس - أهم مناظر الممر الخارجي للمعبد الرئيسي، والفصل الثامن «موضوعات أخرى من المعبد الرئيسي لكوم أمبو» ويتناول (نصوص الأفاريز - الجرافيتي).

وأخيرًا الفصل التاسع «أهم المناظر على المباني الملحقة بمعبد كوم أمبو الرئيسي» وفيه مناظر البوابة التحصينية - مناظر مقصورة حتحور - مناظر مقصورة سوبك من عصر کاراکالا»، بالإضافة إلى الخاتمة، وقائمة بأهم المراجع عن معبد كوم أمبو، والصور والأشكال التوضيحية.