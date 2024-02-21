هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يرد

كتبت -داليا الظنينى:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم أكل لحم الإبل وهل ينقض الوضوء كما يتردد؟

وقال "كمال" خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "أكل لحم الأبل أو الجمال جائز وهو أمر متفق عليه عند العلماء، ولا ينقض الوضوء عند جمهور العلماء".

وتابع: "الناس بتتكلم عن إن لحم الأبل ينقض الوضوء، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لصحابي بعدما تناول لحم الأبل، اذهب وتوضأ، وهنا الوضوء المقصود به الطهارة العامة وهو غسل اليدين".

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