الإعلامية سهير جودة بعد شفائها من وعكة صحية: الحب هو الدواء

كتب- محمد شاكر

طمأنت الإعلامية سهير جودة، متابعيها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرًا، ما تسبب في غيابها عن برنامجها الستات، الذي يذاع عبر قناة النهار.

وكتبت سهير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مررت بفترة صحية صعبة مؤخراً.. وأشكر الله على هذه المحنة التي هي منحة فعلاً في حقيقتها وبكل تفاصيلها.

وأضافت: لمستني كل كلمة حلوة وأمنية طيبة ودعوة من القلب.. كانت المحبة و الاهتمام محيطين بي في كل لحظاتي، أشكركم جميعاً وكل على حدة.

وتابعت: إن كانت كل كلمات الشكر أقل بكثير من مشاعري تجاه كل هذا الحب.. إلا أن الشكر هو ما أملكه.

وواصلت: يقولون يتعافى المرء بأصدقائه.. ويتعافى بمن يحب..

و من تجربتي أقول: نعم، الحب هو الدواء لكل الأمراض والجروح.. الحب والحب والمزيد من الحب.. يخفف أوجاعاً لا يستطيع الطب وحده أن يسكنها.

وأكملت: لكل الرسائل والدعوات الصادقة هنا على صفحتي أو شخصية في التليفون.. شكراً من القلب.. ولكل الأصدقاء والآباء الذين لم يغادروني يوماً وكان وجودهم صمام أماني للمرور من الأوقات الحرجة.. شكراً من قلب القلب.