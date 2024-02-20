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BBC

رئيس شعبة الدواء: مصر تستورد 6% من الأدوية.. وتنتج 94%

11:08 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

أرشيفية

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كتبت - داليا الظنيني:
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الأدوية قطاع وطني، وله تاريخ طويل منذ الثلاثينات، حيث تعتبر مصر أساس صناعة الدواء في المنطقة العربية والإفريقية.

وأوضح "عوف"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء: إن قطاع الدواء يوفر احتياجات الدولة بنسبة 94%، ويتم استيراد 6% فقط، وهناك متابعة قوية وجيدة من هيئة الدواء المصرية على المخزون الاستراتيجي.

وأضاف: "قطاع الأدوية له بعدين، الأول سياسي، والآخر اجتماعي، ويجب مراعاة الجانبين مع أي قرار".

استيراد الأدوية تصنيع الدواء علي عوف شعبة الدواء

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