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BBC

الفريق القانوني لفلسطين: أمريكا لا تهتم بالمأساة الإنسانية في غزة

09:51 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

السفيرة نميرة نجم

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كتبت -داليا الظنينى:

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن ما يحدث على الأرض في فلسطين هو بتمويل من الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا تهتم بالمأساة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة حالياً.

وأضافت نجم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "نحاول من جانبنا طرق جميع الأبواب لنشر كل ما يحدث ضد الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة، موضحة أن هناك تساؤل هل المنظومة الدولية نجحت في وقف الحروب وحماية المدنيين؟

وتابعت: "يبدو أن كل ما تم اعتماده بعد الحرب العالمية الثانية كان يحمي جزءًا دون الآخر".

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