البحوث الفلكية يعلن عدد أيام شهر رمضان 2024.. وأطول ساعات الصيام

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق الإثنين 11 مارس.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: أنه طبقًا للحسابات الفلكية، سيكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوما، أما آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان.

وتابع: أول أيام رمضان هو الأقل في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم تصل لـ 13 ساعة و18 دقيقة، واليوم الأخير هو أطول أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

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