رئيس بعثة الجامعة العربية: استخدام أمريكا لـ"الفيتو" ضد وقف حرب غزة كان متوقعًا

كتبت -داليا الظنينى:

علق السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، على استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن الأمر "كان متوقعا".

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء: أن المفاوضات على مشروع القرار استمرت 3 أسابيع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت الصمت طوال هذه الفترة، واعترضت على وقف إطلاق النار الفوري حتى لأسباب إنسانية، إضافة إلى أن السفيرة الأمريكية أصدرت بيانا رسميا ضد وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأوضح أن هذه هي المرة الثالثة لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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