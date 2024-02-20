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اتحاد المهن الطبية يوافق على زيادة معاش الأطباء لـ 1500 جنيه

08:22 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

اتحاد المهن الطبية

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كتب- أحمد جمعة:

وافق مجلس اتحاد المهن الطبية، على زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"، إلى 1500 جنيه شهرياً، تصرف كل 3 شهور.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن مقترح زيادة المعاشات قدمه الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة بداية من شهر أغسطس المقبل، بحسب البيان.

يذكر أن اتحاد المهن الطبية قرر زيادة المعاشات في شهر مايو الماضي لتصبح 1350 جنيهًا بدلا من ألف جنيه.

مجلس اتحاد المهن الطبية زيادة معاش الأطباء زيادة معاشات أعضاء نقابات الصرف بالزيادة الجديدة

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