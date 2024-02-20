تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش والوفد المُرافق.

رحب "عبدالرازق" بأعضاء الوفد الإماراتي رفيع المستوى، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة مايحدث في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من كوارث إنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور المصري والإماراتي الداعم لإنهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة، مؤكداً أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً لها طبيعتها الخاصة.

ولفت "غباش" إلى أن مصر هي قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة ولابد من التنسيق معها حول كافة القضايا والتحديات، مشددا على توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا في غزة.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.