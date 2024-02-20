كرم جبر: يجب إنتاج محتوى إعلامي آمن لحماية الشباب

كتب- عمرو صالح:

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تمضي بسرعة كبير، وسيكون لهذا تأثير كبير جدًا على كل جوانب الحياة، وأن الإعلام أول المتأثرين بهذه الثورة.

وقال "جبر"، خلال كلمته بمنتدى الإعلام السعودي، إنه يجب التركيز على صناعة المحتوى ومواجهة غزو الثقافة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا تتوافق مع تقاليد مجتمعاتنا العربية.

وأضاف: لو نظرنا إلى المحتوى الذي نستقبله من المنصات الإعلامية العالمية، سنجد أن كثيرًا مما يبث عليها يتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية، أفلام وبرامج تروج للعنف والإلحاد والتكفير والمثلية، وكثير من القضايا التي تتعارض مع ثقافتنا وتقاليدنا وأعرافنا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: يجب وضع ضوابط، ليس المقصود منها الحجب، ولكن من خلال مخاطبة هذه الشركات الكبرى التي تمتلك هذه المنصات لمراعاة الثقافة والتقاليد والقيم العربية وإنتاج محتوى عربي آمن يتناسب مع مجتمعاتنا حتى نحمي شبابنا وأطفالنا من هذا المنصات.

وأشار إلى ضرورة غرس الهوية الوطنية وحب الوطن والقيم في نفوس أطفالنا وشبابنا والأجيال الجديدة، موضحًا أن الإعلام الرسمي ليس هو المسيطر حاليًا، فهناك في مصر على سبيل المثال 80 مليون مواطن يمتلكون حسابات على "فيس بوك"، وكل حساب منهم يعتبر منصة إعلامية.

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