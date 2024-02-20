أسعار الشرائح.. هل يؤثر اختلاف اسم العداد على استهلاك الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اختلاف اسم العداد سواءً العداد القانوني أو الكودي لن يؤثر في طريقة احتساب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المواطن سواء في الوحدات السكنية أو المنشآت الصناعية والتجارية.

وقالت السركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين.

وأضافت أنه لا يوجد اختلاف بين العداد الكودي والقانوني (الاسمي) حيث أن كل منهما مسبق الدفع.

ولفتت الشرة إلى أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العدادين، حيث يطبق نفس سعر الكيلووات/ ساعة، وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وأكدت "القابضة للكهرباء"، أن الاختلاف فقط يتمثل في أن العداد الكودي بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادًا مؤقتًا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.