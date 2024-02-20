"العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع شركات سعودية لإقامة مشروعات بالمملكة

كتب- محمد سامي:

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور السفير الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري السعودي.

يأتي ذلك انطلاقا من دورها الهام في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع الدول العربية الشقيقة، وجذب الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة.

وتم التوقيع بين شركات: "آلوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتي إيدج المصرية" بشأن الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.

ويمثل التحالف المصري - السعودي كلا من: الدكتور عبد اللطيف المبارك رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم"آلوبكو ALUPCO "، والمهندس بهاء الدين الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور خالد عبد المنعم الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور خالد معتوق الرئيس التنفيذي لشركتي أوكتا، و ديونز للاستثمار، والدكتور محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

تأتي أهمية هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية - السعودية خلال الفترة الراهنة، وتعزيزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

في هذا السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع التحالف المصري- السعودي، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975.

ولفت إلى اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية، خاصة في ظل توافر مناخ جاذب للاستثمارات وواعد تشهده مصر حاليا، فضلا عن تمتع الهيئة العربية للتصنيع بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، ترحب من خلالها بعقد الشراكات مع الأشقاء العرب في مجالات التصنيع والاستثمار.

أوضح أن مجالات التعاون تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي احتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف المصري- السعودي، في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم مزيد من التوطيد للتعاون بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل واستثمارات كبرى ومميزة، فضلا عن زيادة فرص التصدير للسوق السعودي والدول العربية والأفريقية.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا على ترحيب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، خاصة أن أطراف التحالف لديهم السمعة والقدرات الفنية الإقليمية العالية لتنفيذ هذه البرامج الرائدة.

بدوره أشاد الدكتور خالد معتوق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للإستثمار، بأهمية هذا التحالف الذي يأتي تتويجا لنجاح "أوكتا و الوبكو "في تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية لقطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين بمشروعات كبرى في الوقت الذي تعمل كلتا الدولتين على فتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين و توطيد الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين.

وأكد على أن "أوكتا" تتمتع بالخبرات اللازمة للتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الإتفاق للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد و تصدير الاحتياجات وفقا للمتطلبات والمواصفات العالمية، موضحا استجابة الشركة لدعوة القيادة السياسية للعمل على دعم مجالات التصنيع المحلي والتصدير والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي والشركات العربية والدولية توفيرا لفرص العمل وللعملة الصعبة.

من جهته، أوضح المهندس خالد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو" والرائدة في استثمار وتصنيع مئات المنتجات الصناعية بحضور مميز في أسواق ٢٨ دولة عالمية.

وأشار إلى أن هذا التحالف يأتي في إطار ما يشهده السوق العقاري السعودي من نمو كبير في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية في ٢٠٣٠، لافتا إلى أن مجموعة الوبكو الصناعية تعمل على تحقيق تعاون مع الشركات المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، أملين أن يعود هذا التعاون بالنفع علي الجانبين.

وأكد الدكتور محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج، أن الشركة باعتبارها إحدى كبريات الشركات الوطنية للتطوير العقاري والتابعة لوزارة الإسكان تعمل على التوسع في تلك التحالفات.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تعبر عن توجه الدولة العام لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين الشركات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك توطيد أواصر العلاقات بين الشركات المصرية والعربية، وبناء استراتيجية صناعية متكاملة وصلبة، مع تقديم منظومة تشغيل رقمية وإدارة ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتنامية في هذا المجال وفقا لتوجيهات السيد الدكتور وزير الإسكان.