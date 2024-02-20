جميلة اسماعيل تنشر صورة مع الناشط هشام قاسم: حمدلله على السلامة

كتب- محمد فتحي:

نشرت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، صورة عبر صفحتها على "فيسبوك" مع الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم، بعد أن تم إطلاق سراحه.

وعلقت رئيس حزب الدستور على الصورة قائلة: "حمدالله على السلامة #هشام_قاسم".

كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت السبت 7 أكتوبر 2023، تأييد حبس هشام قاسم 6 أشهر في تهمتي سب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وإهانة موظف عام.

المحكمة عاقبت هشام قاسم، في تهمة سب وقذف كمال أبو عيطة بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وفي وقت سابق، أخلت النيابة سبيل هشام قاسم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنه رفض دفع الكفالة، وتم إحالته محبوسا إلى المحكمة الاقتصادية.