ناصر أمين: الإفراج عن الحقوقي هشام قاسم

كتب- محمد نصار:

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين، الإفراج عن الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم.

وكتب ناصر أمين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قبل قليل: هشام قاسم في منزله.. ألف مبروك.

كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت السبت 7 أكتوبر 2023، تأييد حبس هشام قاسم 6 أشهر في تهمتي سب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وإهانة موظف عام.

المحكمة عاقبت هشام قاسم، في تهمة سب وقذف كمال أبو عيطة بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وفي وقت سابق، أخلت النيابة سبيل هشام قاسم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، لكنه رفض دفع الكفالة، وتم إحالته محبوسا إلى المحكمة الاقتصادية.