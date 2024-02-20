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BBC

بيان حكومي عاجل بشأن أنباء وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية

11:21 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.

وأكد المركز، في بيان له، الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأشارت وزارة الزراعة إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عجز الأمصال واللقاحات اللقاحات البيطرية وزارة الزراعة

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