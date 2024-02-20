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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

10:48 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، دعا وزير الأوقاف، المولى (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كله والبشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـ عقب صلاة العشاء.

محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي وزارة الأوقاف

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